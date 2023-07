Hanoi (VNA) – Après son livre "Hanoi, un lieu de promenade", l’auteur uruguayen Martín Rama, continuera à présenter aux lecteurs vietnamiens son ouvrage "Pour l’amour de Hanoi".

L’économiste uruguayen Martín Rama et son livre "Pour l’amour de Hanoi". Photo : Toquoc.vn



Martín Rama est un économiste uruguayen. En 1998, il s’est rendu pour la première fois à Hanoi, capitale vietnamienne, lors d’une mission pour la Banque mondiale. Il est « tombé amoureux » de la ville de Hanoi et est déterminé à faire durer et développer son amour pour cette ville.

Hanoi est une ville particulière, chacun a sa propre façon de l’aimer. L’amour de Martin Rama pour Hanoi montre beaucoup de chose sur lui : rationnel, optimiste mais aussi très chaleureux.

Étant économiste, Martin Rama exprime son amour à travers des solutions pour lesquelles Hanoi est protégée et s’oriente vers la prospérité.

Dépassant plus de deux décennies de découverte, il n’a jamais prétendu avoir vraiment compris Hanoi.

Il accepte également le caractère "désagréable" de ce lieu et le considère comme une partie de la personnalité qui fait la particularité de la ville : les trottoirs en désordre, les journées d’été chaudes, les rues étroites et la circulation chaotique.

Couverture du livre "Pour l’amour de Hanoi". Photo : Toquoc.vn

Couverture du livre "Pour l’amour de Hanoi". Photo : Toquoc.vn

En 2014, il a publié son livre "Hanoi, lieu de promenade" qui enregistre des histoires et des images prises par lui-même lors de sa promenade partout à Hanoi. Ce livre a reçu le prix Bùi Xuân Phai : Pour l’amour de Hanoi.

Son 2e livre sur Hanoi intitulé "Pour l’amour de Hanoi", qui sera prochainement lancé, porte le nom du Prix Bùi Xuân Phai.



Tri Thuc Tre Books, la maison d’édition ayant obtenu la propriété des droits d’auteur de ce livre, organisera le 29 juillet le lancement du livre "Pour l’amour de Hanoi" au Centre de culture et d’art au 22 rue de Hàng Buôm, à Hanoi. Cette œuvre marquera un nouveau trajet avec de nombreux engagements que Martin Rama prend pour Hanoi.

Le lancement du livre verra la participation de l’auteur Martin Rama, de la traductrice Bang Ngoc et de l’illustrateur Dang Viêt Lôc.

Lors du lancement, en plus de la présentation de l’auteur et de l’œuvre "Pour l’amour de Hanoi", les conférenciers partageront les questions liées à la préservation du patrimoine culturel de Hanoi en particulier et de celui du Vietnam en général. – NDEL/VNA