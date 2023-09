Tokyo (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Japon a organisé, le 16 septembre, à Tokyo, une rencontre avec des représentants de la communauté des Vietnamiens résidant dans ce pays, à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945).

L'ambassadeur du Vietnam au Japon , Pham Quang Hieu, a souligné l'importance historique de la Révolution d'août et de la Fête nationale du 2 septembre, et a passé en revue certaines des réalisations exceptionnelles dans le processus de construction et de développement du pays au cours de ces 78 dernières années.Auparavant, l'ambassade du Vietnam au Japon a organisé un séminaire intitulé "Améliorer davantage la qualité du service communautaire, édifier ensemble une communauté vietnamienne au Japon unie et forte".

Des représentants d'organisations et d'associations vietnamiennes au Japon ont partagé des informations sur la situation et proposé des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie des Vietnamiens au Japon.

L'ambassadeur Pham Quang Hieu les a appelés à promouvoir leur rôle actif, à saisir et à transmettre rapidement les aspirations des Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant au Japon aux agences de représentation diplomatiques, afin de construire une communauté vietnamienne de plus en plus unie et forte au Japon.