Can Tho (VNA) - Le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) dans la ville de Can Tho (Sud) Nguyen Phuong Lam et l'ambassadrice des Pays-Bas Elsbeth Akkerman ont signé un programme d'action 2021 de la plate-forme commerciale Pays-Bas-Vietnam pour le delta du Mékong.



Ce programme d'action est établi dans le cadre de la lettre d'intention de créerune plate-forme commerciale des Pays-Bas-Vietnam pour le delta du Mékong.



La plate-forme servira de base pour la transformation efficace de l'agriculture dans le delta du Mékong, notamment dans la gestion des ressources en eau et les technologies agricoles, avec le secteur privé recevant un rôle plus important dans le processus.

L'ambassadeur Akkerman a déclaré que le gouvernement néerlandais appuierait le Vietnam dans la transformation agricole et coopérerait avec des universités et des instituts de la région pour mener des recherches, tandis que le secteur privé néerlandais est prêt à travailler avec des entreprises vietnamiennes pour créer davantage de valeurs.

Nguyen Phuong Lam a affirmé que la création de cette plate-forme est une étape importante pour le développement de l'agriculture et des affaires dans le delta.

L'objectif est de stimuler le développement des affaires dans le delta en se concentrant sur la gestion durable des ressources en eau, les technologies de l'eau pour l'agriculture et la logistique durable, de déterminer les opportunités d'affaires dans le delta et les besoins du Vietnam et des Pays-Bas, de connecter le secteur privé et les instituts de recherche, de développer le partenariat public-privé, etc.

Les Pays-Bas soutiendront la VCCI dans le processus de préparation d'un rapport économique annuel du delta du Mékong 2021 en envoyant des experts au comité d'évaluation et en co-organisant des séminaires thématiques. -VNA