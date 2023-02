Hanoï (VNA) - La zone urbaine Ecopark a été honorée comme le meilleur projet de développement de logements durables en Asie en 2022, lors de la remise des International Property Awards, le plus grand prix immobilier au monde, tenue récemment à Londres (Royaume-Uni). Il s'agit du premier projet urbain au Vietnam à remporter ce prix.

Un coin de l'Ecopark. Photo: Ecopark

Le jury a décidé de récompenser Ecopark sur la base d'une évaluation globale des facteurs. Il s'agit d’une zone urbaine complète avec des fonctions publiques complètes et des services de base avancés avec un modèle de partage communautaire assurant un milieu de vie sain, un réseau d'infrastructures techniques synchrone et moderne. La zone urbaine respecte la nature et les conditions écologiques locales, applique les sciences et technologies dans ses infrastructures contribuant à réduire les coûts d'investissement.

En presque 20 ans de développement, Ecopark a remporté de nombreux prix internationaux tels que Zone urbaine avec la plus belle conception paysagère au monde, Meilleur complexe urbain d'Asie - Pacifique. Meilleure zone urbaine d'Asie,…

Espace de vie vert à Ecopark . Photo: Ecopark

La présence d'Ecopark apporte également de nombreux changements à la localité, le district de Van Giang, province de Hung Yen. Elle a contribué à multiplier par 7 le taux d'urbanisation du district, qui est passé de 9,3% en 2000 à 65% en 2020. L'économie locale est également progressivement passée de l'agriculture à l'industrie et les services associés au développement des zones urbaines vertes et intelligentes. -CPV/VNA