Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La décision N° 687/QD-TTg du 7 juin 2022 prise par le Premier ministre approuvant le projet de développement de l'économie circulaire au Vietnam a affirmé que le développement proactif de l'économie circulaire est nécessaire, conformément à la tendance, requise pour créer des percées dans la reprise économique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).

Le vice-président du Comité populaire de la province de Lâm Dông (Hauts-Plateaux du Centre), Pham S, a déclaré qu'en 2021, la province avait publié un plan d'action sur l'économie verte avec des groupes de domaines prioritaires, notamment l'agriculture, la foresterie, le tourisme, les énergies renouvelables et les ressources en eau, ainsi que 80 options et solutions spécifiques pour le développement.

Pour l'agriculture, au cours des 20 dernières années, la province s'est concentrée sur le développement d'une agriculture de haute technologie.

Pham S a fait savoir que Lâm Dông comptait actuellement 63.000 hectares de zone d'application de haute technologie, représentant 21 % des terres arables de la province. Grâce à l'agriculture de pointe, la terre agricole moyenne de la province par hectare atteint 9.000 dollars, et même 100.000 dollars et voire 200.000 dollars dans de nombreux endroits, à égalité avec certaines autres régions du monde.

L'application de la haute technologie à Lam Dong a été mise en œuvre par de nombreuses solutions telles que l'utilisation de la biotechnologie, la technologie des nouveaux matériaux, la technologie de l'information, la technologie de traitement de l'environnement...

Selon de nombreux experts économiques, la mise en œuvre de l'économie numérique et circulaire créera de grandes opportunités pour le développement rapide et durable, favorisant un développement économique impressionnant. La mise en œuvre de l'économie circulaire permet également d'atteindre des objectifs socio-économiques et environnementaux et de répondre au changement climatique, qui devient de plus en plus complexe et imprévisible.

Hô Ky Minh, vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre), a déclaré que la résolution 43 du 24 janvier 2019 du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville de Da Nang jusqu'en 2030, vision jusqu'en 2045 a décidé de faire de Da Nang un centre socio-économique majeur du Vietnam et de la région, axé sur des domaines tels que le tourisme, les technologies de l'information, l'industrie de haute technologie, la logistique et la finance.



Pour atteindre ces objectifs, la ville de Da Nang prendra un certain nombre de solutions telles que : lier le développement touristique à l'immobilier de villégiature, au tourisme maritime, culturel ; lier les technologies de l'information à l'économie numérique ; lier la technologie verte à l'industrie de haute technologie et aux industries de soutien ; lier la logistique aux ports maritimes…



Nguyên Hoa Cuong, directeur adjoint de l'Institut central de gestion économique (CIEM), a déclaré que certaines localités étaient actuellement très actives dans la transformation numérique et l'application de la technologie au plus haut niveau, disant "non" pour les projets qui ne respectent pas l’environnement.



Selon l'économiste Nguyên Bich Lâm, le développement de l'économie numérique et de l'économie circulaire est une tendance et un moteur pour l'économie mondiale. Le Vietnam met actuellement en œuvre 17 accords de libre-échange. Afin de promouvoir l'économie numérique et l'économie circulaire dans le contexte plein de défis, le gouvernement doit améliorer les institutions et les couloirs juridiques pour créer un cadre juridique favorable au développement de l'économie numérique et circulaire.



Développer l'économie numérique et l'économie circulaire n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution institutionnelle. Les institutions doivent créer un environnement réglementaire ajusté de manière flexible pour encourager et accepter les nouvelles technologies, les nouveaux produits, les nouveaux services et les nouveaux modèles, a souligné l'expert Nguyên Bich Lâm.



Parallèlement, le gouvernement doit modifier et compléter la Loi sur la protection de l'environnement, précise les responsabilités spécifiques des fabricants et des distributeurs pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Le couloir juridique pour favoriser la mise en œuvre de l'économie circulaire doit considérer les entreprises comme le moteur central, l'État joue un rôle tectonique, et les organisations et les individus participent à la mise en œuvre... -VNA