Photo: Internet

Hanoi (VNA) - L’Association vietnamienne du e-commerce a publié ce mardi à Hanoï son rapport sur les indicateurs du commerce numérique de 2023. Hô Chi Minh-ville arrive à la tête de ce classement, suivie de Hanoï et Da Nang.

65% des entreprises recourent désormais aux réseaux sociaux (Facebook et Zalo) pour commercialiser leurs produits et promouvoir leur image auprès des clients.

D’ici à 2025, si les 61 provinces et grandes villes restantes veulent disposer d’une économie numérique performante et équivalante à celles de Hanoï et de Hô Chi Minh-ville, il est nécessaire de mettre en place dès à présent une stratégie de développement du commerce électronique, peut-on lire dans ce rapport.

Une croissance de 25% et un chiffre d’affaires total de plus de 20 milliards de dollars sont prévus pour le commerce électronique vietnamien en 2023, annonce ce document.-VOV/VNA