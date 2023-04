Hanoi (VNA) – Passionné par la science et la technologie, un groupe d’étudiants de l’Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville (IUH) vient de lancer le projet "Solution pour l’agriculture verte" (Eco-House), qui vise à aider les agriculteurs à appliquer les technologies dans l’agriculture. Ce projet a remporté le premier prix lors de la 5e édition du concours "Idées entrepreneuriales des élèves et étudiants", organisé par le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Le projet Eco-House. Photo: Le groupe d'auteurs

Le projet est réalisé par Hô Thanh Huy, en dernière année de formation en technologie électronique, Lê Hoang Minh Châu, en quatrième année de formation en commerce et tourisme, et Trân Thi Trâm, en troisième année de formation en commerce et tourisme, sous la direction de Thai Duy Tung, professeur à la faculté de la banque et des finances de l’IUH.

Leur idée consiste à installer un appareil profitant de la technologie de l’Internet des objets (IoT) au jardin, combiné avec un logiciel de contrôle sur les smartphones, qui permettra aux jardiniers de suivre de près et à distance des indicateurs importants des opérations tels que la température, l’humidité, le volume d’eau, les éléments nutritifs dans le sol, le taux de N-P-K et le pH, entre autres. L’appareil a également la capacité de détecter les problèmes anormaux, d’avertir de manière proactive les agriculteurs afin qu’ils puissent les gérer en temps opportun, mais aussi de proposer des solutions adaptées en fonction des besoins et des capacités financières de chaque jardinier pour réduire les risques et la consommation d’électricité et d’eau ainsi que d’améliorer la productivité.

Selon Hô Thanh Huy, chef de l’équipe projet Eco-House, l’appareil est vraiment facile à utiliser. "Moi, et les deux autres impliqués dans ce projet, sommes tous nés et avons grandi dans les provinces méridionales où l’agriculture est l’un des secteurs phares. Bien que nous ne travaillions pas dans le secteur agricole, nous comprenons les difficultés auxquelles font face les agriculteurs et disposons des connaissances de base en la matière. Par conséquent, nous avons collaboré pour mettre en œuvre ce projet dans le but d’aider les jardiniers de notre région", a-t-il expliqué.

Le groupe de trois jeunes étudiants de l'Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville. Photo: Le groupe d'auteurs

Huy, Châu et Trâm ont expérimenté le projet sur différents échantillons, notamment des vergers de durians, de pommiers et de pomelos dans les provinces de Tiên Giang et de Bên Tre, ainsi qu’un jardin d’orchidées à Vung Tau. Grâce à leur détermination, leur travail actif et le soutien des étudiants de formation en agriculture de l’Université de Tiên Giang, les trois jeunes auteurs ont réussi à créer Eco-House, a informé Thai Duy Tung.

"Notre équipe d’étudiants a en effet contacté plusieurs vergers et jardins pour expérimenter le projet. Je suis convaincu que la solution proposée par le projet de Huy, Châu et Trâm sera saluée et appliquée à grande échelle dans l’avenir", a-t-il estimé.

Le trio a pour ambition de proposer ensuite des services de conception et de fourniture de solutions à partir de modes de produits biologiques. Leur projet, une fois appliqué, contribuera à améliorer la valeur des produits agricoles vietnamiens en aidant les agriculteurs à exploiter efficacement les indicateurs agro-environnementaux et à s’orienter vers l’agriculture intelligente.

Le Docteur Nguyên Quôc Cuong, vice-doyen du Département du commerce et du tourisme de l’Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville a salué le projet: "Notre Département fournira des conseils professionnels à l’équipe pour mettre en œuvre ce projet et pour faire de cette idée une spin-off, un modèle d’entreprise venant d’instituts de recherche et d’universités qui apporte une réelle valeur à la société, au développement agricole axé sur la haute technologie en particulier", a-t-il dit.

Grâce à Eco-House, les agriculteurs ont la possibilité de passer d’une agriculture conventionnelle à une agriculture intelligente basée sur la coopération étroite avec les ingénieurs agricoles et sur de nouvelles technologies de pointe. Ils peuvent ainsi améliorer la qualité de leurs produits. – VOV/VNA