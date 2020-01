An Giang (VNA) – Les derniers jours de l’année, la récolte du riz commence dans la province d’An Giang (dans le delta du Mékong). En sillonnant à cette période la région de Bay Núi (littérairement "Sept Montagnes"), les visiteurs ne peuvent que s’émerveiller devant les immenses champs dorés d’où émergent d’élégants palmiers à sucre. L’ensemble forme une scène pastorale à la fois poétique et paisible.

La montagne Dài, également connue sous le nom de Ngu Long Son ("Montagne du Dragon couchant"), est la plus haute des Bay Núi. D’une altitude de 580 m, à cheval sur les communes de Châu Lang, Luong Phi, Lê Trì et le bourg de Ba Chúc, ce site est le lieu idéal pour profiter d’un vaste panorama sur les belles rizières.Actuellement, les champs de riz des districts de Tinh Biên et Tri Tôn sont à maturité, et les paysans commencent à les moissonner. Les touristes peuvent marcher ou louer un xe ôm (moto-taxi) pour se rendre dans les montagnes Dài et Tô d’où ils pourront contempler une vue grandiose sur ces rizières.La province d’An Giang est habitée par quatre communautés : Kinh, Hoa, Cham et Khmer. Elles forment une mosaïque culturelle unique avec des festivals culturels et populaires, comme la fête de rang national, de la Déesse Xu au mont Sam ou la fête khmère Dolta.

Touristes visitant la montagne Câm à An Giang. Photo: VNA

An Giang possède un grand potentiel touristique culturel et naturel et œuvre pour l’écotourisme.Pour le tourisme culturel, il faut compter avec la proximité du Royaume du Cambodge, de la multiethnicité ainsi que du site archéologique d’Oc Eo. Les églises catholiques – souvent construites par les Français – sont nombreuses dans la région de l’île de Giêng. Pour l’écotourisme, il y a l’immense plaine de joncs, une faune et une flore abondante et des paysages où le ciel se marie avec l’eau.La province s'efforce de profiter pleinement des potentiels de son tourisme pour en faire un secteur économique clé. Elle cherche à attirer des investissements dans le développement d'infrastructures touristiques dans ses sites clés, notamment la montagne Sam. Une attention particulière sera accordée à la promotion du lien de développement touristique entre An Giang et les localités situées à l'ouest du delta du Mékong, telles que Cân Tho, Cà Mau, Kiên Giang, Bac Liêu, Hâu Giang et Soc Trang. – CVN/VNA