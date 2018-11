Mme. Chuman Ai, deuxième secrétaire de l'ambassade du Japon au Vietnam (à gauche) a remis des cadeaux à M. Nguyen Dinh Hien, vice-recteur de l'Université de Quy Nhon. Photo : VNA

Quy Nhon (VNA) - Le 28 novembre, une délégation de l’Ambassade du Japon au Vietnam et de l’Organisation japonaise des services aux étudiants (JASSO), dirigée par Mme. Chuman Ai, deuxième secrétaire de l'Ambassade, a travaillé avec le Conseil d'administration et échangé avec des étudiants de l'Université de Quy Nhon (ville de Quy Nhon, province centrale de Binh Dinh).

Chaque année, l'Université de Quy Nhon forme un grand nombre de ressources humaines en biotechnologie, électronique, construction, logiciels, etc. Dans le même temps, les écoles de formation professionnelle et instituts universitaires professionnalisés de la province de Binh Dinh forment également de nombreuses ressources humaines dans les domaines de la santé, de la mécanique,... Ce sont les secteurs et métiers dans lesquelles le Japon a besoin de main-d’œuvre.

En conséquence, l'Ambassade du Japon au Vietnam, en coopération avec l'organisation JASSO, a organisé une réunion sur le thème "Étudier au Japon: peinture et perspectives" à l'Université de Quy Nhon. L'échange a attiré plus d’un millier étudiants, des professeurs des Universités et des Instituts universitaires professionnalisés, des enseignants et élèves des écoles, et des parents de Binh Dinh.

Selon la deuxième secrétaire de l'Ambassade du Japon, l’organisation JASSO, relevant du ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, est l'organisation chef de file en matière de prêts, d'octroie des bourses et de soutien à la vie aux étudiants étrangers.

À cette occasion, le professeur agrégé, M. Nguyen Dinh Hien, vice-recteur de l'Université de Quy Nhon a demandé à l'Ambassade du Japon de soutenir le Centre de langue et de culture japonaises de l'Université de Quy Nhon en matière des ouvrages spécialisés en japonais et des enseignants japonais.

À l’heure actuelle, le Centre de de langue et de culture japonaises a organisé de nombreux cours de formation du japonais et des cours de formation professionnelle à court terme pour promouvoir la culture japonaise à Quy Nhon, contribuant ainsi à attirer les investissements japonais à Binh Dinh et à développer l’exportation de main-d’œuvre vers le Japon. -VNA