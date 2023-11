La conférence pour échanger des expériences sur le travail du Front entre le Vietnam et la Chine. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Une conférence pour échanger des expériences sur le travail du Front entre le Vietnam et la Chine a eu lieu mardi dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Étaient présents à la conférence près de 140 délégués du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ; de la Conférence consultative politique du peuple chinois ; des délégués des sept Comités provinciaux du FPV de Quang Ninh, Lao Cai, Ha Giang, Lai Chau, Lang Son du Vietnam, et des représentants de la Conférence consultative politique du peuple chinois de la province du Yunnan et de la région autonome du Guangxi de Chine.

Lors de la conférence, les délégués ont échangé et partagé leurs expériences en matière de renouveau, d'amélioration de la qualité et de promotion du rôle de supervision et de critique sociale ; de renouveau dans la collecte et l'écoute des opinions et des recommandations du peuple pour faire des recommandations au Parti et à l'État ; de renouveau dans la construction et la protection du gouvernement et de la Patrie...

A cette occasion, les deux parties ont renforcé les échanges et consolidé leurs coopérations dans tous les domaines, promu la mise en œuvre d'une conception commune de haut niveau, contribuant à développer et à stabiliser les relations Vietnam-Chine.

En même temps, les deux parties ont renforcé davantage les échanges et la coopération entre le FPV et la Conférence consultative politique du peuple chinois au niveau central comme local, en particulier dans les localités frontalières. - VNA