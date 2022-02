L'ambassadeur vietnamien en Belgique Nguyen Van Thao. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam- la délégation vietnamienne en Belgique et auprès de l'Union européenne (UE), a tenu le 15 février un échange avec l'ambassade et la délégation du Laos en Belgique et auprès de l'UE à l'occasion du Nouvel An lunaire 2022.

Cet événement fait partie des activités diplomatiques de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022 pour célébrer les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1962-2022) et les 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (1977-2022).

S'exprimant lors de l’événement, les ambassadeurs vietnamien Nguyen Van Thao et lao Phoukhong Sisouath ont souligné l'importance d'une solidarité spéciale et d'une coopération intégrale entre leurs deux pays.

Les deux parties ont espéré que les deux ambassades à Bruxelles continueraient à promouvoir les activités d'échange pour renforcer la connexion entre les fonctionnaires des deux agences, et à se soutenir activement pour renforcer les relations entre les deux pays avec la Belgique et l'UE dans un proche avenir.

Les participants ont pu à cette occasion goûter des spécialités vietnamiennes et lao. -VNA