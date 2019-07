Quang Tri (VNA) – Un programme d'échange d’amitié frontalière Vietnam-Laos a eu lieu dans la soirée du 29 juillet dans le bourg de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre).

Programme d‘échange d’amitié frontalière Vietnam-Laos tenue dans la soirée du 29 juillet dans le bourg de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre). Photo: VNA



Ce programme vise à favoriser la solidarité et l'amitié traditionnelles entre les garde-frontières des trois provinces vietnamiennes et laotiennes de Quang Tri, de Savanakhet et de Saravan, et d'accroître leur collaboration pour bâtir une frontière de paix et d'amitié.

Lors de l’échange, les délégués de ces trois provinces ont partagé des expériences et solutions pour une meilleure coordination dans la protection de la frontière entre les trois provinces en matière de prévention et de répression de la criminalité, en particulier celle liée à la drogue, la construction et la protection des bornes frontalières, la lutte contre l’immigration illégale, etc.

Des délégués ont partagé des expériences en matière de protection de la frontière entre les trois provinces. Photo: VNA



Les délégués ont également présenté de nombreux modèles économiques efficaces pour aider les habitants des deux côtés de la frontière à sortir de la pauvreté de manière durable, un certain nombre de réalisations dans les affaires extérieures de la garde-frontière de Quang Tri à leurs homologues laotiens, le soutien de la garde-frontière de la province de Quang Tri à des villages en difficulté...

Le Commandement des gardes-frontières du Vietnam a octroyé 30 vaches reproductrices à des familles défavorisées de ces trois provinces. Photo: VNA



A cette occasion, le Commandement des gardes-frontières du Vietnam a octroyé 30 vaches reproductrices d’une valeur totale de près de 500 millions de dôngs (plus de 20.000 dollars) à des familles défavorisées et 30 bourses d’études à des élèves en situation difficile. -VNA