Photo d'illustration: internet



Hanoï (VNA) – En écho à la campagne "Earth Hour" 2023 (Une heure pour la Terre), Hanoï sera plongée dans l’obscurité samedi 25 mars de 20h30 à 21h30.



En outre, la capitale organisera une série d’activités telles que sensibilisation du public à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à la campagne Earth Hour, conception et accrochage dans des rues de bannières, de panneaux et d’affiches…, sur cet événement.



Earth Hour, initiative, lancée en 2007 par le World Wildlife Fund (WWF), contribue à sensibiliser le public à la lutte contre le changement climatique, aux économies d’énergie, au développement des énergies propres et renouvelables pour une Terre verte. À ce jour, plus de 185 pays ont rejoint le mouvement.

Au cours de la campagne Earth Hour, les gens sont encouragés à poser un geste simple mais significatif en éteignant les lumières et autres appareils inutiles, chez eux et sur leurs lieux de travail.



Au Vietnam, les 63 villes et provinces du pays se sont engagées à participer à cette initiative. L’année dernière, de 20h30 à 21h30 le 26 mars, le pays avait économisé 309.000 kWh d’électricité, soit l’équivalent de 576,1 millions de dôngs (24.200 dollars). -VNA