Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Organisée annuellement le dernier samedi du mois, la campagne «Earth Hour» (Une heure pour la Terre) lancée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) aura lieu le 27 mars 2021 à 20h30.

La population est appelée à éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques non essentiels de 20h30 à 21h30, heure locale, afin de réduire la consommation d’électricité et de lutter contre le réchauffement climatique. Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce invitera la population à participer à cet évènement via les réseaux sociaux. -VOV/VNA