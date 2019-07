Nguyen Thien Nhan, secrétaire du comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, (droite) reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (UE) aidera à renforcer la coopération Vietnam – France dans divers domaines dont l’économie, l’investissement, la culture et l’éducation, a déclaré Nguyen Thien Nhan, secrétaire du comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville.

Il a également souligné les contributions actives de la France à la signature de cet accord.

En recevant l’ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary, le 18 juillet, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, Nguyen Thien Nhan a apprécié de grandes contributions du diplomate français à la consolidation des liens Vietnam – France, en particulier aux visites de hauts dirigeants des deux pays en 2018 et 2019.

De son côté, l’ambassadeur Bertrand Lortholary a estimé que les relations de longue date France – Vietnam et leurs visions communes sur les questions internationales telles que le multilatéralisme, la libéralisation commerciale et le respect du droit international serviraient de base pour resserrer les liens bilatéraux.

En effet, le nombre de Français au Vietnam ne cesse d’augmenter avec 12.000 personnes. A l'inverse, le nombre de visas français délivrés aux citoyens vietnamiens a augmenté de 65% en 2018 et de 50% cette année, essentiellement des visas d'affaires, outre ceux du tourisme.

Le diplomate français a exprimé son espoir que l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE aidera les produits vietnamiens à pénétrer davantage en France et en Europe, et inversement.



En outre, les deux parties ont également discuté de questions liées à la coopération dans la santé, l’éducation, la culture... -VNA