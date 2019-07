Le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung reçoit Mme Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Photo: hanomoi.com



Hanoï (VNA) – Hanoï souhaite promouvoir sa coopération avec les localités françaises dans l’édification d’une ville intelligente, a déclaré le président du Comité populaire municipal Nguyen Duc Chung.

Le président du Comité populaire de Hanoï a eu le 16 juillet un entretien avec Mme Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-de-France, en visite au Vietnam pour assister à la célébration des 30 ans de la coopération entre la capitale vietnamienne et la région française.

Lors de cet entretien, Nguyen Duc Chung a estimé que la visite de la délégation d’Île-de-France à Hanoï permettrait de consolider les relations vietnamo – françaises et, plus particulièrement, celles entre Hanoï et Île-de-France.

Il s’est déclaré convaincu que les documents signés lors de cette visite contribueraient à développer les fruits de la coopération entre Hanoï et Île-de-France, sur la base des contenus convenus lors de la visite d’une délégation de la capitale vietnamienne en France en juin 2018.

« Après la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), la capitale vietnamienne souhaite développer l’économie circulaire qui a été réalisée avec succès par les pays de l’Union européenne », a-t-il déclaré.

Le dirigeant de Hanoï a proposé de renforcer les échanges de délégations de jeunes entrepreneurs pour que la ville vietnamienne puisse étudier des expériences françaises relatives au déeloppement des startup et édifier son écosystème startup. Selon lui, il s’agira de la « colonne vertébrale » d’une coopération efficace entre les deux localités sur la base de la 4e révolution industrielle.

Mme Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, a déclaré se réjouir de son arrivée à Hanoï à l’occasion du 30e anniversaire des relations de coopération entre les deux localités. Elle a affirmé que la coopération entre la capitale vietnamienne et sa localité était un exemple de la coopération décentralisée entre le Vietnam et la France. Elle a déclaré souhaiter que les deux parties aillent plus loin dans les recherches et la coopération en matière d’édification de ville innovante en vue d'un développement durable.

Elle a remercié le président du Comité populaire municipal de Hanoï pour son soutien aux entreprises françaises, notamment celles de la Région Île-de-France, pour qu’elles participent au projet de la ligne ferroviaire N°3. Selon la présidente du Conseil régional d’ Île-de-France, les entreprises hexagonales souhaitent apporter leurs capacités et expériences aux ouvrages de développement de Hanoï dans les temps à venir.

Valérie Pécresse a constaté que la coopération bilatérale se développait heureusement dans les domaines du tourisme et de la conservation du patrimoine. En effet, en 2018, le nombre de touristes vietnamiens visitant la Région Île-de-France a progressé de 40% grâce aux grands efforts pour approfondir les liens touristiques entre les deux parties. En plus, l’ambassade du Vietnam en France a participé à plusieurs projets de conservation du patrimoine dont la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

S’agissant du développement des sciences et des technologies, les deux parties ont lancé un projet sur l’incubateur d'entreprises. Il s’agissait d’une avancée importante pour que la capitale vietnamienne participe au réseau d’entreprises françaises en particulier et celui du monde en général.

Durant son séjour à Hanoï, la délégation de la Région Île-de-France a assisté à la cérémonie d’inauguration d’une station de surveillance de la qualité de l'air implantée dans le siège de l’ambassade de France à Hanoï. Elle a également participé à un séminaire sur les zones urbaines et l’innovation, à la cérémonie de signature de plusieurs conventions de coopération entre la capitale vietnamienne et la région française. -VNA