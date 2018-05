Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh a chargé des membres du gouvernement de préparer un certain nombre de rapports à soumettre à la 24e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale prévue du 14 au 16 mai à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh. Photo : VNA



Il a demandé au ministre du Plan et de l’Investissement de préparer un rapport du gouvernement sur l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2017, et l’évaluation de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique durant les premiers mois de 2018.

Le ministre du Plan et de l’Investissement devra assumer la responsabilité principale et la collaboration avec le ministre de la Construction dans l’élaboration du projet d’amendement et de complètement de certains articles de 13 lois ayant trait à la Loi sur l’aménagement.

Le ministre des Finances devra pour sa part préparer le rapport du gouvernement sur l’évaluation complémentaire de la mise en œuvre du budget de l’État de 2017 et sur l’exécution du budget de l’État au cours des premiers mois de 2018; e le rapport du gouvernement sur l’arrêté de compte du budget de l’État de 2016.

Il assumera également la responsabilité principale et la collaboration avec le ministre ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le directeur général de l’Assurance sociale du Vietnam dans la préparation d’un rapport sur la mise en œuvre de la résolution No.1083/2015/UBTVQH13 du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur les dépenses pour la gestion de l’assurance sociale et de l’assurance chômage pour la période 2016-2018, et sur ces dépenses pour la période 2019-2021.

Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh a également chargé le ministre de la Sécurité publique de préparer le projet de loi sur la police populaire (amendée), et le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre des politiques et régimes d’assurance sociale, la gestion et l’utilisation de la caisse d’assurance sociale en 2017.

Le ministre et chef de l’Office du gouvernement devra assumer la responsabilité principale et la coordination avec les ministères et organismes dans la préparation du rapport du gouvernement sur les résultats de la supervision du règlement des pétitions envoyées par les électeurs à la 4e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature. – VNA