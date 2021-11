Photo : internet

Hanoï (VNA) – Le 12e Festival du film documentaire Europe - Vietnam se déroulera du 18 au 27 décembre au Studio national des films documentaires et scientifiques à Hanoï, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Vingt documentaires (10 internationaux et 14 vietnamiens) seront présentés. Cette année, cette manifestation cinématographique réunira 12 pays et centres culturels de certains pays européens au Vietnam dont Délégation Wallonie-Bruxelles, Goethe-Institut, Institut français, British Council, Ambassade d'Autriche, Espagne, Suisse...

Cet événement annuel, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’actions du Réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC) et du Studio national des films documentaires et scientifiques, est également le point culminant du parcours de coopération avec le Vietnam dans le domaine du cinéma

Ce festival vise à renforcer la coopération, les échanges culturels entre les pays européens et le Vietnam, et à en même temps donner au public vietnamien l'opportunité de découvrir des pays, leurs habitants et leurs cultures à travers le cinéma.

Il s'agit d'une activité d'échange culturel unique, aidant le public national et étranger à avoir accès à des documentaires nouvellement produits sur le Vietnam et l'Europe, ainsi qu'à se renseigner sur les tendances cinématographiques contemporaines. -VNA