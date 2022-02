À Dong Thap, la mangue est l'un des produits clés du plan de restructuration agricole de la province. Photo : VNA

Dong Thap (VNA)- Le Comité populaire de la province de Dong Thap a organisé le 19 février à Dong Thap une cérémonie marquant l'exportation de son premier lot de mangues fraîches de 2002 vers l’Europe.

Ce lot de trois tonnes de mangues Cat Chu est originaire de la coopérative des services agricoles Thinh Thoi, district de Cao Lanh, province de Dong Thap.

Selon Nguyen Thi Minh Nguyet, directrice de la Compagnie par actions Canh cong vang Viet Nam, d'ici au mois de mars, sa compagnie exportera 8 tonnes de mangues vers l'Europe. Au début, vers les Pays-Bas avec 8 tonnes/semaine, puis elle augmentera progressivement l’exportation, avec l'objectif d'exporter aussi vers d'autres marchés.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Minh Tuan, après la cérémonie d'annonce de l'exportation du premier lot de mangues vietnamiennes aux États-Unis tenue à Dong Thap en 2019, la province s’est toujours intéressée à l’élaboration de programmes de promotion commerciale, favorisant le développement du marché pour ses fruits, notamment des mangues. De là, s'assurer que la mangue de Dong Thap répond aux normes d'exportation vers des marchés exigeants, dont l'Europe.

À Dong Thap, la mangue est l'un des produits clés du plan de restructuration agricole de la province. L'Office national de la Propriété Intellectuelle a délivré dles certificats « mangue Cat Chu Cao Lanh» et « mangue Cao Lanh », l'indication géographique "Cao Lanh" pour les produits à base de mangue de Dong Thap.

Dong Thap recense plus de 353 h ha de manguiers certifiés VietGAP (bonnes pratiques agricoles du Vietnam) et 55 ha certifiés GlobalGAP (bonnes pratiques agricoles du monde). En plus, cette localité recense au total plus de 13.000ha de manguiers produisant près de 113.000 tonnes/an.-VNA