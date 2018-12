Photo d'illustration : A.L



Hanoï (VNA) - Selon le Comité populaire de la ville de Sa Dec, province de Dông Thap (Sud), le Festival des fleurs printanières 2019 débuterait le 29 janvier 2019 avec de nombreuses activités intéressantes.



Lancé en 2013, ce festival annuel vise à promouvoir le tourisme dans la province de Dông Thap, à Sa Dec en particulier. Cette année, la cérémonie d’ouverture se déroulera à 19h le 29 janvier 2019 (24e jour du 12e mois lunaire).



De nombreuses activités seront organisées dont un spectacle, un feu d'artifice, un colloque sur la promotion de l’investissement, la présentation de produits à base de riz… En outre, de petites scènes sont prévues dans la rue des fleurs de Sa Nhiên - Cai Dao et au parc Sa Dec ainsi que des activités culturelles et artistiques en l’honneur du Nouvel An lunaire 2019.



Située au bord de la rivière Tiên, la ville de Sa Dec abrite plus de mille sortes de fleurs. Elle détient actuellement une grande part du marché des fleurs et bonsaïs au Vietnam, et en exporte à l’étranger.-CPV/VNA