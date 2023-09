Photo : VNA

Malgré de nombreuses difficultés, l'excédent commercial de la province est resté parmi les plus élevés du pays.Le bureau prévoit que les exportations et importations de la province continueront à s'améliorer au cours des trois derniers mois de cette année.On estime que les exportations de la province dépasseront les 2 milliards de dollars en septembre, en hausse de près de 1 % sur un mois et de plus de 15 % sur un an. Ses principaux marchés d'exportation sont les États-Unis, la Chine et le Japon.En septembre, la plupart des groupes de produits d'exportation ont connu une croissance comprise entre 0,5 % et 2,6 % par rapport au mois précédent.Les prévisions pour le quatrième trimestre de cette année suggèrent que les exportations de vêtements, de cuir et de chaussures continueront de prospérer au quatrième trimestre, principalement en raison de la demande accrue pendant la période des fêtes de fin d'année.Alors que les entreprises ont augmenté leur production et leurs exportations, le chiffre d'affaires des importations de la province a grimpé à 1,5 milliard de dollars en septembre. La majorité des marchandises importées étaient des matières premières utilisées pour la production, notamment des produits chimiques, des vêtements, du cuir, des chaussures et divers types de fer et d'acier. -VNA