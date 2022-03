Photo d'illustration: VNA



Dong Nai (VNA) - Selon l’Office des statistiques de Dong Nai, au cours des deux premiers mois de 2022, les exportations des entreprises de la province ont atteint plus de 4,4 milliards de dollars, en hausse de près de 32% par rapport à la même période de l'an dernier.



Pendant cette même période, les importations se sont élevées à près de 2,9 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 9% en glissement annuelle.



La province méridionale de Dong Nai a ainsi affiché un excédent commercial de plus de 1,5 milliard de dollars, un record depuis trois ans.



Selon Tran Quoc Tuan, directeur de l’Office des statistiques de Dong Nai, sur le total, les exportations des entreprises à participation étrangère se sont chiffrées à près de 3,3 milliards de dollars. Les Etats-Unis, l’Europe et le Japon étaient les principaux marchés. -VNA