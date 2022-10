Lê Hoai Anh, secrétaire général de la VFF (à gauche) et Lê Vu Hông Ngoc, directrice de marketing du groupe sportif Dông Luc, lors de la cérémonie. Photo: thanhnien.vn

Hanoi (VNA) – La Fédération de football du Vietnam (VFF), la Compagnie par actions de football professionnel du Vietnam (VPF) et le groupe sportif Dông Luc ont signé lundi 24 octobre à Hanoi un texte conférant à ce dernier le titre de sponsor du football vietnamien.

Dông Luc, un fabricant et exportateur de chaussures, vêtements et articles de sport, accordera près de 90 milliards de dôngs, en espèce et en nature (près de 40.000 dollars) d’ici 2025 au football vietnamien.

Il fournira davantage de ballons pour les entraînements et les matches normalisés par la Fédération internationale de football association (FIFA), les uniformes pour les arbitres et les superviseurs lors des tournois nationaux.



Les uniformes pour arbitres et les ballons fabriqués par le groupe sportif Dông Luc. Photo: thanhnien.vn

Cet accord marque une nouvelle étape de développement du partenariat entre la VFF, la VPF et le groupe sportif Dông Luc.

Ces 25 dernières années, ce groupe a toujours accompagné la VFF et la VPF dans de nombreux tournois du système de football professionnel et non professionnel tels que le Championnat national de football professionnel (V-League), la Coupe nationale et le Championnat national de futsal…- VNA