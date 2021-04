Do Van Chien , nouveau secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a organisé le 6 avril une réunion pour rendre publique la décision du Bureau politique désignant Do Van Chien au poste de secrétaire de ce Comité.

Ainsi, Do Van Chien, secrétaire du Comité central, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre, chef du Comité des affaires ethniques, assume la présidence du Comité chargé des affaires du Parti au sein du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2019-2024.

Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président permanent de l’Assemblée nationale, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a félicité Do Van Chien d’avoir été désigné à ce nouveau poste, avant de se déclarer convaincu que sous son leadership, le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Front de la Patrie du Vietnam accomplirait les missions confiées.

De son côté, Do Van Chien a assuré qu'il ferait de son mieux pour contribuer à la cause révolutionnaire du Parti et du peuple vietnamien. -VNA