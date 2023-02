Des peintres vietnamiennes dont les œuvres sont exposés à l’exposition internationale d’art féminin Journey Of Friendships 2023. Photo: SGGP

Hanoi (VNA) - L’exposition internationale d’art féminin Journey Of Friendships 2023 se déroule jusqu’au 23 février à Sangkring Art Space Gallery, à Yogyakarta en Indonésie.

Elle expose 65 œuvres de 70 femmes artistes en provenance de différents pays tels que le Vietnam, l’Australie, le Japon, la Malaisie, Maurice, le Myanmar, Singapour et la Thaïlande.

Les 10 peintres vietnamiennes dont les œuvres y sont exposés sont : Viêt Kim Quyên, Nguyên Thi Tâm, Cao Thi Duoc, Trân Thuy Linh, Pham Thi Hông Loan, Ly Chanh Vân, Trân Phuong My, Huynh Phuong Thi Dai Trang, Nguyên Tân Diêu Tâm et Pham Thi My Hang.



Cet évènement international est une bonne occasion pour les peintres vietnamiennes de se rencontrer, de raconter leur histoire et de dévoiler leurs inspirations.



En raison de la pandémie du Covid-19, l’exposition avait été annulée. Cette année, l’Association internationale des femmes peintres l’a organisé pour la première fois à Yogyakarta, capitale du territoire spécial du même nom, dans le centre de l'île de Java.



La ville est connue comme centre de l'art classique javanais et de la culture traditionnelle comprenant le théâtre d'ombre wayang kulit, le batik, le ballet, le théâtre, la musique et la poésie. C'est également un lieu d'étude, comprenant diverses universités.



L’exposition sera annuellement organisée dans des pays différents afin d’honorer leurs traits culturels traditionnels.- NDEL/VNA