Dak Lak (VNA) – Le Tribunal populaire de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a condamné samedi 20 janvier dix accusés à la prison à vie pour terrorisme dans l’affaire de "terrorisme en vue de s’opposer au pouvoir populaire, terrorisme, organisation de sorties ou entrées illégales et recel de criminels", survenue le 11 juin 2023 dans le district de Cu Kuin, dans la province de Dak Lak.

Le Tribunal populaire de Dak Lak condamne le 20 janvier dix accusés à la prison à vie pour terrorisme. Photo : VNA

Au total, 100 accusés ont été traduits en justice dans le cadre de cette affaire. Cinq accusés ont été condamnés à 20 ans de prison pour terrorisme en vue de s’opposer au pouvoir populaire, et deux autres à 19 ans pour le même chef d’accusation.D’autres accusés, dont six en fuite à l’étranger, ont été condamnés à des peines de prison allant de 9 mois à 18 ans.Quatre-vingt-douze accusés dans cette affaire ont été condamnés au dédommagement matériel aux agences, aux organisations et aux individus ayant subi des préjudices matériels et spirituels.Début juin 11 juin 2023, deux groupes de personnes armées ont attaqué les sièges des comités populaires des communes d’Ea Tieu et d’Ea Ktur, y compris les locaux de la police communale, dans le district de Cu Kuin, tuant neuf personnes et en blessant deux.Dans le cadre de cette affaire, la police de la province de Dak Lak a mené une enquête et transféré 94 personnes au Parquet populaire provincial pour terrorisme contre le pouvoir populaire, participation à des activités terroristes, immigration clandestine et recel de criminels. – VNA