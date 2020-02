Ouverture d'une exposition de photos en l’honneur du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Des expositions de photos en l’honneur du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (le 3 février 1930) et le Nouvel An du Rat, se sont ouvertes samedi matin à Ho Chi Minh- Ville.

Environ 300 photos en couleur et en noir et blanc sont exposées dans quatre lieux au centre-ville, que sont la rue piétonne Nguyen Hue, la rue Dong Khoi, la rue Ly Tu Trong-Pasteur et la zone en face du parc Chi Lang.

Ces expositions retracent les événements et les réalisations importants du Vietnam dans son processus de Renouveau, de développement et d'intégration au monde. Elles montrent également les réalisations remarquables enregistrées par Ho Chi Minh-Ville en matière économique et socio-culturelle durant ces plus de 40 dernières années.

Samedi matin, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Front de la Patrie du Vietnam de la mégapole du Sud ont organisé une rencontre pour célébrer l’anniversaire du PCV et remettre l'Insigne du Parti à 102 membres de celui-ci. La cérémonie a vu la présence de Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti.

Le 31 janvier, à Hanoï, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a organisé un forum intitulé "La jeunesse vietnamienne croit au Parti", à l'occasion du 90e anniversaire de la fondation du PCV. L'événement a réuni plusieurs experts, chercheurs scientifiques sur l'histoire et l'édification du Parti.

Le même jour, plusieurs activités célébrant le 90e anniversaire de la fondation du PCV ont été organisées dans les provinces de Ba Ria-Vung Tau, de Hung Yen, de Quang Tri, de Vinh Phuc.

A Bà Ria-Vung Tau (Sud), le comité provincial du Parti a organisé une rencontre avec d’anciens dirigeants provinciaux, des Mères héroïnes, des membres du Parti, des dignitaires religieux, etc.

Une rencontre pour récompenser les organisations et les membres brillants du Parti a eu lieu dans la province de Hung Yen (Nord).

Vendredi soir, l'antenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à Quang Tri (Centre) a organisé une cérémonie pour exalter 90 jeunes membres du Parti exemplaires.

Un festival de la rue en l'honneur de l’anniversaire de la fondation du PCV et du 70e anniversaire de la fondation de la province de Vinh Phuc (Nord) a eu lieu dans la soirée du 31 janvier dans la ville de Vinh Yen. -VNA