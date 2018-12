Nha Rong, une maison communautaire dans l'ancien village de Kon K’Tu, dans la province de Kon Tum. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La province de Kon Tum organisera du 14 au 17 décembre une Semaine de la culture et du tourisme avec la participation de plus de 700 artistes des Hauts Plateaux du Centre, ainsi que des provinces centrales de Quang Nam et Quang Ngai et d’An Giang au Sud.



Cette semaine spéciale, la quatrième du genre jusqu'à présent, sera l'occasion d'honorer et de populariser la culture, le potentiel touristique et d'autres avantages du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du Sud-Ouest.



Les organisateurs ont annoncé que la cérémonie d’ouverture se déroulera sur la Place du 16 mars à Kon Tum, le 14 décembre au soir.



Diverses activités seront organisées, notamment un festival culinaire, un festival de sculpture sur bois, la présentation de produits touristiques locaux, une exposition d'objets du patrimoine culturel, des jeux folkloriques et un festival de rue.



Des visites de sites à travers la province de Kon Tum, notamment dans la ville de Kon Tum et dans les districts de Kon Plong, Kon Ray, Ngoc Hoi, Tu Mo Rong et Sa Thay, sont également prévues.



Les costumes traditionnels de différents groupes ethniques seront présentés lors de la cérémonie de clôture prévue le 16 décembre.



Kon Tum, une province frontalière des Hauts Plateaux du Centre, compte près de 500.000 habitants, dont plus de 50% issus de 20 ethnies minoritaires.-CPV/VNA