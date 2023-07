Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de classifier les unités administratives aux niveaux de district et de commune, en vue de répondre aux exigences de développement du pays, de rationaliser l'appareil administratif, d'accroître l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État et de créer des conditions favorables aux habitants et entreprises.