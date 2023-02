Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Défense a décerné, lors d'une cérémonie tenue ce vendredi à Hanoï, des certificats de mérite à 76 officiers et soldats de l'Armée populaire du Vietnam ayant participé aux opérations de sauvetage humanitaire du 13 au 22 février en Turquie.S'exprimant lors de la cérémonie, le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a reconnu les efforts des membres de l'équipe de secours envoyée en Turquie, qui se sont bien coordonnés avec les forces turques et d'autres pays pour mener à bien les recherches et le sauvetage des victimes malgré des conditions climatiques difficiles et des difficultés dans les activités quotidiennes.