Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un discours lors du dialogue politique sur la vision globale du Vietnam lors de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial ( FEM ) à Davos, en Suisse. Photo : VNA

Davos, 17 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé et eu un discours lors du dialogue politique sur la vision globale du Vietnam lors de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, le 16 janvier (heure locale).Il s'agissait de l'un des huit dialogues politiques réunissant les chefs d'État et de gouvernement organisés par le WEF, manifestant l'évaluation positive de l'organisation du rôle international, de la position, des réalisations, de la vision et des perspectives de développement du Vietnam.L'événement a vu la présence distinguée du professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF, ainsi que de 100 dirigeants et représentants de divers pays, organisations internationales, sociétés et entreprises membres du WEF. Le célèbre commentateur des relations internationales Thomas Friedman du New York Times et auteur du livre "Le monde est plat" a assumé le rôle de coordinateur de l'événement.Klaus Schwab a exprimé sa joie d'accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh pour la première fois à la réunion du WEF à Davos, saluant le Vietnam non seulement comme une star en Asie de l'Est, mais aussi comme une nation en train de devenir un acteur économiquement influent sur la scène mondiale. Il a également salué le rôle du Vietnam en tant que pionnier dans le développement d'une économie verte et intelligente.Partageant un point de vue similaire à celui de Klaus Schwab, Thomas Friedman a décrit le Vietnam comme un modèle exemplaire de réforme et de développement, reconnu internationalement pour ses progrès économiques rapides et durables. Dans son rôle de coordination, il a exprimé un vif intérêt pour la compréhension des expériences, des orientations de développement et des contributions du Vietnam au processus de résolution des problèmes mondiaux.Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les orientations et la position clés du Vietnam tout au long de son processus d'édification de la nation et de développement, ainsi que les grandes réalisations d'importance historique au cours des près de 40 ans de réforme.S'appuyant sur ces succès, il a souligné cinq leçons majeures, notamment poursuivre résolument la voie du socialisme, maintenir une position cohérente en matière de politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisme et de diversification des relations extérieures, être un ami de confiance, un partenaire fiable et responsable, un membre de la communauté internationale; considérer le peuple comme l’architecte de l’histoire ; maintenir la force d’une grande unité nationale ; combiner la puissance de la nation avec les forces contemporaines ; et maintenir le rôle de leadership du Parti communiste du Vietnam (PCV).S'appuyant sur ces leçons, le Premier ministre a proposé deux suggestions aux autres nations. Il a proposé qu'ils identifient les ressources en partant de l'état d'esprit, de la motivation ancrée dans l'innovation et de la force provenant des personnes. Il a également souligné le rôle de la solidarité internationale et du multilatéralisme pour relever les défis mondiaux.La deuxième suggestion consistait à placer les personnes au centre en tant que sujet principal, ressource la plus cruciale, force motrice et objectif ultime du développement. En conséquence, les gens devraient être directement impliqués dans les politiques et en bénéficier.En réponse à la question de Thomas Friedman concernant la position du Vietnam dans l'équilibre des relations avec les grandes puissances, Pham Minh Chinh a souligné le statut du pays comme l'un des pays les plus touchés depuis la Seconde Guerre mondiale, subissant les impacts persistants des guerres, des blocus et des sanctions. Néanmoins, le Vietnam a mis le passé de côté, surmonté les différences, favorisé les similitudes et tourné vers l’avenir pour transformer ses adversaires en amis.Il a affirmé que les récentes visites au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping et du président américain Joe Biden démontraient une confiance politique inébranlable entre la nation et ses deux partenaires, ainsi que sa politique étrangère d'indépendance et d'autonomie pour la paix, la coopération,le développement, la prospérité, la multilatéralisme et la diversification.Soulignant plusieurs domaines prioritaires pour le Vietnam dans un avenir proche, notamment la transformation numérique, la science et la technologie, l'intelligence artificielle (IA) et la transition verte, le Premier ministre Pham Minh Chinh les a considérés à la fois comme des exigences objectives et des choix stratégiques.Concernant le domaine des semi-conducteurs, il a partagé les efforts du Vietnam dans le développement des infrastructures stratégiques, notamment dans les technologies de l'information, et a dévoilé son intention de former entre 50.000 et 100.000 ingénieurs dans les temps à venir.En ce qui concerne l'intelligence artificielle (IA), Pham Minh Chinh a affirmé l'approche proactive du Vietnam visant à tirer parti de ses avantages et à atténuer ses aspects négatifs, en commençant par la création d'une base de données nationale, en affinant les politiques d'attraction des investissements et en renforçant l'efficacité de la formation de la main-d'œuvre.