Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte l'avancement d'un projet d'agrandissement de l'aéroport de Dien Bien. Photo : VNA

Diên Biên, 9 avril (VNA) - La province de Diên Biên, dont le nom est attaché à la victoire historique de Diên Biên Phu il y a 70 ans, devrait transformer son patrimoine historique en atouts et son potentiel en ressources, tout en mobilisant tous les investissements pour le développement, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une séance de travail avec les responsables du Comité du Parti de la province du Nord le 9 avril.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Diên Biên est une terre de riche tradition révolutionnaire et de culture diversifiée de 19 groupes ethniques minoritaires, et une localité ayant une position stratégique importante à la frontière du Laos et de la Chine, et un grand potentiel de développement industriel, agricole, des services et du tourisme.Cependant, la localité n'a pas encore mis en œuvre tous ses avantages, a-t-il dit, soulignant que la province n'a pas encore exploité son trésor du site historique de la relique du champ de bataille de Diên Biên Phu, ainsi que son potentiel en matière d'énergie renouvelable et d'économie frontalière.Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux secteurs d'aider Diên Biên à faire une percée dans le développement socio-économique à la hauteur de sa réputation mondiale issue de la victoire de Diên Biên Phu et de son potentiel de riches valeurs culturelles.En plus de s'en tenir aux orientations du Parti et du gouvernement, Diên Biên devrait optimiser son potentiel et ses forces, promouvoir son autonomie et ses ressources, tout en continuant d'assurer la sécurité, la défense, le renforcement de la décentralisation et la construction d'un système administratif incorruptible.Dans les temps à venir, Dien Bien devrait se concentrer sur la préparation de la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, tout en achevant sa planification et le développement de ses infrastructures, en ajustant sa stratégie de croissance pour des secteurs particuliers avec une priorité pour l'agroforesterie, le tourisme, la hydroélectricité, l’exploitation minière, la transformation, l’économie frontalière, l’économie numérique et circulaire, a-t-il demandé.Le dirigeant a exhorté Diên Biên à faire du tourisme son secteur économique phare, à accorder plus d'attention au développement des ressources humaines et à accélérer la réforme administrative.Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Quoc Cuong, l'année dernière, Diên Biên a enregistré une augmentation de 10,19 % de la croissance du produit intérieur brut régional (PIBR). Son indice de production industrielle (IPP) a également augmenté de 22,2 %, tandis que les revenus totaux de la vente au détail de biens ont augmenté de 41 % et que le capital d'investissement social a augmenté de 21,9 %.Au premier trimestre 2023, la localité a enregistré une hausse du PIBR de 6,7%, ainsi qu'une augmentation sur un an de 21,8% des investissements sociaux, de 12,3% de la collecte du budget de l'État, de 6,36% des IPP et de 49,3% des recettes. auprès des détaillants de biens et de services.Dans le même temps, le nombre de touristes dans la province a été multiplié par 10 par rapport à la même période l'année dernière, le nombre d'étrangers ayant été multiplié par 11.Lors de la séance de travail, les autorités de Diên Biên ont soulevé un certain nombre de propositions, notamment le soutien à la localité dans la préservation et la restauration des sites reliques dans le cadre du projet de préservation et de développement des valeurs du site relique national spécial du champ de bataille de Dien Bien Phu jusqu'en 2030.Toujours le 9 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite sont allés offrir de l'encens aux aux martyrs au sanctuaire dédié aux soldats morts sur le champ de bataille de Diên Biên Phu et au cimetière des martyrs A1. Il a également visité le musée de la victoire de Diên Biên Phu à Diên Biên.- VNA