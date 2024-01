Des visiteurs au Monument de la Victoire de Dien Bien Phu. Photo : VNA

Dien Bien (VNA) - Dien Bien, une terre à la nature majestueuse, à l'histoire héroïque, à la culture unique et au climat frais et aux nombreux potentiels et avantages touristiques, s'efforce de faire du tourisme un secteur économique clé.



Terrain riche en potentiels

Dien Bien, avec ses 19 groupes ethniques, contient des valeurs culturelles traditionnelles uniques et attrayantes en termes de coutumes, de pratiques, de croyances et de fêtes traditionnelles qui sont préservées, honorées, développées et qui sont devenues un élément important de son identité culturelle.



Fin 2023, Dien Bien comptait 33 sites culturelles matériels classés; 18 patrimoines culturels inscrits sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, dont deux inscrits par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (le Xoè, danse des Thai et les pratiques du chant "Then" des Tay, Nung et Thai). Autant d'atouts culturels que Dien Bien veillera à promouvoir dans les temps à venir.

En outre, le district de Tua Chua est une localité ciblée par la province pour répondre aux critères de Zone touristique nationale. L'avantage du réservoir hydroélectrique de la rivière Da permet à Tua Chua de se situer dans une zone qui peut relier le développement touristique des provinces de Dien Bien, Son La et Lai Chau. ‌

Faire décoller le tourisme

La directrice adjointe du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyen Thi Thanh Chuyen, a déclaré que depuis 2021, Dien Bien mobilisait plus de 8 000 milliards de dôngs (328 millions de dollars) pour investir dans le développement des infrastructures touristiques.

Au cours de la période 2021-2023, la province a investi plus de 5 000 milliards de dongs pour développer les infrastructures de services, hôtelières et de divertissement. En 2023, pour la première fois, Dien Bien a accueilli un million de visiteurs, soit une augmentation de près de 25 % sur un an. Les recettes touristiques sont estimées à plus de 1 750 milliards de dongs.

L'excellente combinaison de parapentes à moteur et d'hydro-surfeurs. Photo : VNA



Selon Le Thanh Do, président du Comité populaire de la province, 2024 est une année particulièrement importante pour les habitants de tous les groupes ethniques de la province. C'est en effet l'année où Dien Bien accueille l'Année nationale du tourisme, commémorant le 70e anniversaire de la victoire historique de Dien Bien Phu. La province vise cette année 1,3 million de touristes et 2 200 milliards de dongs de recettes.

En particulier, avec l’achèvement du projet d'agrandissement de l'aéroport de Dien Bien, la province projette d’accueillir des avions tels que l'A320 et l'A321 en provenance de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, créant un grand élan pour le décollage du tourisme.

Désireuse de développer fortement le tourisme, la province propose l'augmentation de la fréquence des vols, l'ouverture de nouvelles lignes et vise aussi l'ouverture de lignes internationales. - VNA