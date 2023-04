La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le secrétaire d'État du ministère allemand des Affaires étrangères Andreas Michaelis. Photo : VNA



Berlin (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le secrétaire d'État du ministère allemand des Affaires étrangères Andreas Michaelis ont coprésidé, le 3 avril à Berlin, le septième Dialogue stratégique Vietnam - Allemagne pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération entre les deux pays et des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au partenariat stratégique avec l'Allemagne et a remercié le gouvernement et le peuple allemands pour leurs soutiens de plus de 10 millions de doses de vaccins et de nombreux équipements médicaux importants au Vietnam dans sa lutte contre le COVID-19.



Andreas Michaelis a hautement apprécié les réalisations du développement du Vietnam ces dernières années et a souligné que le Vietnam était un partenaire important de l'Allemagne dans la région indo-pacifique.



Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines où les deux pays ont des forces et des besoins, notamment le commerce et l’investissement, la coopération au développement, la réponse au changement climatique, le travail, l'éducation et la formation, les échanges entre les deux peuples,...



Les deux parties ont hautement apprécié les résultats positifs obtenus dans le domaine de la coopération économique. L'Allemagne a maintenu durant de nombreuses années la position de premier partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE) avec un taux de croissance moyen des échanges commerciaux de plus de 10 % par an pour atteindre plus de 12 milliards de dollars en 2022. Elles ont aussi convenu de travailler en étroite collaboration pour exploiter efficacement les avantages apportés par l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et faciliter davantage l'accès des marchandises du Vietnam et de l'Allemagne aux marchés de l'autre.

Le septième Dialogue stratégique Vietnam - Allemagne. Photo : VNA

A cette occasion, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a demandé à l'Allemagne de soutenir la Commission européenne (CE) pour retirer prochainement le "carton jaune" imposé pour les produits aquatiques vietnamiens.

Elle a suggéré que le ministère allemand des Affaires étrangères encourage les entreprises allemandes à investir au Vietnam dans les domaines où l'Allemagne a des atouts, conformément aux priorités de développement du Vietnam et à accélérer la ratification par le parlement allemand de l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Elle a aussi suggéré que le gouvernement allemand continue de soutenir le Vietnam dans les domaines de coopération prioritaires tels que la protection de l'environnement, l'énergie et l'apprentissage.

Andreas Michaelis a affirmé que le gouvernement allemand soutenait et encourageait les entreprises à diversifier les marchés et les partenaires, dont le Vietnam, un pays avec de nombreux avantages en termes de marchés, de ressources humaines et d'environnement d'investissement. L'Allemagne est prête à aider le Vietnam à accéder au capital, à la technologie et à la formation des ressources humaines dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) afin de mettre en œuvre les engagements pris par le Vietnam lors de la COP 26 sur la réduction des émissions à zéro d'ici 2050. Il a hautement apprécié le potentiel de coopération entre les deux parties dans le domaine du travail et de l’apprentissage.



Les deux parties ont affirmé continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les cadres de coopération tels que l'ASEAN, l'UE et les organisations internationales.

A propos des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité, y compris la sécurité maritime dans la région et le monde, soutenant le règlement des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Lors de ce dialogue, les deux parties ont approuvé le plan d'action stratégique Vietnam - Allemagne pour la période 2023 - 2025 avec des orientations et des activités de coopération entre les deux pays dans les temps à venir dans tous les domaines comme la politique, la sécurité, l'économie, le climat, l'énergie, la science et technologie, la culture et les échanges entre les deux peuples.

Dans le cadre de son voyage d'affaires en Allemagne, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a eu un échange avec le conseiller présidentiel allemand Wolfgang Silbermann, et a travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Allemagne. -VNA