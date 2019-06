Des participants du 8e Dialogue de défense entre le Vietnam et la République de Corée. Photo : VNA



Séoul (VNA) – Le 8e Dialogue de politique de défense entre le Vietnam et la République de Corée a eu lieu le 20 juin en République de Corée. Il a été placé sous la co-présidence du vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyen Chi Vinh et de son homologue sud-coréen Park Jae-min.



Les deux parties ont déclaré apprécier les résultats de leur coopération récente. Elles ont convenu de développer les acquis obtenus, de multiplier les visites de haut niveau, de renforcer les relations dans l’industrie de la défense, le traitement des conséquences de la guerre, la sécurité maritime, les opérations de maintien de la paix de l’ONU… Elles ont également décidé de promouvoir leur coopération dans de nouveaux domaines, dont la cybersécurité, les sports militaires…



Les deux parties ont en outre convenu de renforcer leurs échanges d’informations et leur coordination au sein des forums multilatéraux tels que la conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+), le Forum régional de l’ASEAN (ARF), le Dialogue Shangri-La, la conférence des vice-ministres de la Défense République de Corée – ASEAN…



Le Vietnam a affirmé son soutien à la participation responsable de la République de Corée aux mécanismes de coopération multilatérale dans la sécurité, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région comme dans le monde.



La République de Corée s’est engagée à soutenir le Vietnam dans les préparatifs et l’organisation d’événements de défense et militaires en 2020, année où le Vietnam assume la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



Durant leur séjour en République de Corée du 18 au 22 juin, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo. Elle lui a transmis l’invitation du ministre vietnamien de la Défense, Ngo Xuan Lich, à effectuer une visite au Vietnam.



Les représentants vietnamiens ont également rencontré des dirigeants de l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), l'Agence sud-coréenne de Coopération Internationale (KOICA), du groupe Hanwha. Ils ont en outre visité un établissement d’entraînement pour les opérations de maintien de la paix. -VNA