L'érosion marine et fluviale menace le delta du Mékong. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le delta du Mékong comprend 13 ville et provinces occupant des positions géographiques stratégiques et importantes dans le développement socio-économique, la garantie de la sécurité et de la défense nationales. Dans le contexte de changement climatique, la mise en valeur des potentiels et des avantages de la région pour s'adapter à ce défi mondial est très nécessaire.

D'une superficie totale de 3,94 millions d'hectares, le delta du Mékong, le plus grand centre de production agricole du pays, a un rôle important pour l'économie nationale.

Sans mesures ni interventions, d'ici 2100, la remontée d'eau de mer pourrait inonder 40% de la superficie du delta du Mékong et influencerait les moyens de subsistance de 55% de ses habitants, menaçant ainsi la sécurité alimentaire nationale et mondiale.

L'une des solutions stratégiques consiste à élaborer un plan directeur pour le delta du Mékong pour la période 2021-2030, vision pour 2050.

Récolte de riz hiver-printemps. Photo: VNA

Lors d’une conférence sur ce plan directeur, organisée récemment à Cân Tho, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a affirmé que l’élaboration du plan se basait sur les principes de protection des habitants, d'amélioration des moyens de subsistance, de protection de l'environnement.

Ce plan s'oriente vers le développement durable sur trois piliers de l'économie, de la société et de l'environnement, a-t-il souligné.

En outre, de nombreux programmes d'action ont été lancés et mis en œuvre ces dernières années, contribuant au développement durable du delta du Mékong pour s'adapter au changement climatique. -VNA