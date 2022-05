Hanoi (VNA) - Le delta du Mékong est l'un des deltas les plus grands et les plus fertiles d'Asie du Sud-Est et du monde, avec de nombreux potentiels et avantages pour le développement.

Photo : VNA

Ce dernières années, le Parti et l'État ont promulgué de nombreuses orientations, politiques, solutions, programmes et projets spécifiques afin de valoriser les potentiels, les avantages et créer la motivation pour promouvoir le développement régional.

Afin de créer une percée et de promouvoir le développement socio-économique de toute la région, le Bureau politique a publié la Résolution n° 13/NQ-TW (13e session) sur l'orientation du développement socio-économique et l'assurance de la défense et de la sécurité du delta du Mékong région jusqu'en 2030, avec vision d'ici 2045.

Estimant que le delta du Mékong est riche en potentiels et en avantages mais se développe encore lentement, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé que l'étude, la recherche, la promulgation et la mise en œuvre de la Résolution n° 13/NQ -TW contribuera au développement plus vigoureux de la région dans les temps à venir.

Photo : VNA

Lors de la conférence sur la mise en œuvre de la Résolution n° 13/NQ-TW du Bureau politique sur l'orientation du développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du Mékong jusqu'en 2030, avec une vision récente à l'horizon 2045, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a souligné les avantages de la région du delta du Mékong avec une position stratégique particulièrement importante.

Le delta du Mékong est une vaste région qui représente 12% de la superficie et 19% de la population du pays avec un réseau dense de rivières, de canaux et d’arroyos. Il présente des avantages pour le développement de l’agriculture, de l’industrie alimentaire, du tourisme et des énergies renouvelables.

Il s'agit de la plus grande zone de production et d'exportation de denrées alimentaires, de denrées alimentaires, de produits aquatiques et de fruits du pays avec 4 réserves de biosphère, parcs nationaux et réserves naturelles reconnus comme le site Ramsar des zones humides d'importance mondiale, comme le Parc national de Tram Chim - Dong Thap, le Parc national Mui Ca Mau, le Parc national U Minh Thuong de la province de Kien Giang et le village de Lotus de la province de Long An. Dans le même temps, la région dispose également d'un grand potentiel dans le domaine du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables.

Le Premier ministre a promulgué de nombreuses politiques de développement régional pour promouvoir le développement économique général de l'ensemble du pays. Avec la priorisation des ressources de force et des efforts de 13 provinces et villes du delta du Mékong, les changements socio-économiques de la région ont fortement changé. Actuellement, la région contribue à environ 50% de la production de riz, 95% des exportations de riz, près de 65% de la production aquacole, 60% des exportations de poisson et près de 70% de tous les fruits du pays.

Le système d'infrastructures de transport de la région a connu des changements avec un réseau routier national d'environ 2.688 km de long, soit une augmentation de 52 % par rapport à 2002. Le delta du Mékong occupe le premier rang du pays en termes de production de riz et de crevettes d'eau saumâtre, de pangasius et de fruits, avec 24,5 millions de tonnes de riz, représentant 55,4% du pays, 0,78 million de tonnes de crevettes, représentant 83,5 %, 1,47 million de tonnes de pangasius, représentant 98% et 4,3 millions de tonnes de fruits, représentant 60%.

Le delta du Mékong est tout à fait capable de devenir prospère et un modèle pour les autres deltas du monde, en construisant avec confiance sa marque. - VNA