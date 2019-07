Le riz est un produit d'exportation majeure du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La coopération économique entre le Vietnam et la Chine n’a cessé de s’approfondir et est un secteur important des relations bilatérales.

La Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam. Elle est le plus grand importateur de produits vietnamiens, également le plus gros fournisseurs de marchandises au Vietnam. Le Vietnam est aussi le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).

En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à 106,7 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 13,8%. Au cours des quatre premiers mois 2019, ils ont atteint 33,24 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,58% en un an.

Fin mai 2019, la Chine comptait près de 2.400 projets d’investissement en vigueur au Vietnam, d’un capital enregistré total de plus de 15,1 milliards de dollars. Elle était au 7e rang parmi les 131 pays et territoires investissant au Vietnam.

Les deux pays continuent de renforcer leur coopération économique, notamment dans la filière du riz. Entre 2016 et 2018, le Département de l’import-export du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a accueilli quatre délégations d’importateurs chinois de riz, qui se sont rendues dans plusieurs localités pour examiner et acheter du riz.

Cette année, le Département de l’import-export va accueillir une délégation d’entreprises venues de nombreuses localités chinoises (Xiamen, Zhejiang, Guangdong, Guangzhou, Hunan, Jiangsu…) qui assistera à plusieurs événements de promotion du commerce du riz au Vietnam.

Outre le riz, le Vietnam dispose de grands potentiels pour exporter d’autres produits agricoles. Les produits agricoles et aquatiques vietnamiens sont exportés vers plus de 180 marchés. Et la Chine est un grand débouché traditionnel.

Cependant, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les produits agricoles et aquatiques vietnamiens exportés en Chine ne sont toujours pas diversifiés. Le ministère a conseillé aux entreprises de mener des études plus profondes sur le marché chinois afin de déterminer les produits et les segments de marchés appropriés, et de respecter les normes chinoises. -VNA