Le ministre sud-coréen de la Culture, du Sport et du Tourisme, Hwang Hee. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre son pays et le Vietnam en 2022, le ministre sud-coréen de la Culture, du Sport et du Tourisme, Hwang Hee, a constaté des échanges ouverts dans les relations culturelles bilatérales.



Le ministre Hwang Hee a déclaré qu'il avait eu récemment une rencontre avec son homologue vietnamien, Nguyen Van Hung, et que les deux parties avaient discuté de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et avaient signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale. Selon lui, la République de Corée compte organiser un festival de la culture des lanternes au Vietnam, et le Vietnam envisage d’organiser une semaine de la culture et du tourisme en République de Corée.



Durant le festival de la culture des lanternes, la République de Corée prévoit d’organiser des spectacles réunissant des artistes célèbres des deux pays, outre un espace sur la culture et le tourisme en décembre 2022.



Le ministre Hwang Hee a déclaré espérer que le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays serait l'occasion de renforcer la compréhension mutuelle dans la culture.-VNA