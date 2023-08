Cérémonie marquant le 76e anniversaire du Jour de l’indépendance de l'Inde (15 août) à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie marquant le 76e anniversaire du Jour de l’indépendance de l'Inde (15 août) a été organisée mercredi 9 août à Hô Chi Minh-Ville par l'Union des organisations d’amitié de la ville.



Le président de l'Association d'amitié Vietnam - Inde de Hô Chi Minh-Ville, Huynh Thanh Lâp, a souligné que le Vietnam et l'Inde entretenaient des relations traditionnelles de longue date.



Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1972 et surtout du partenariat stratégique intégral en 2016, les relations bilatérales ont connu de nombreuses grandes réalisations dans divers domaines.



Il a remercié le consulat général d'Inde et la Chambre de commerce indienne (INCHAM) au Vietnam d'avoir travaillé en étroite collaboration avec l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville pour organiser avec succès les activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde en 2022, ainsi que des événements d'amitié dans les premiers mois de 2023, contribuant à la consolidation et au développement de l’amitié et de la solidarité entre les deux pays.



Le consul général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi, a affirmé le développement continu des liens bilatéraux depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus d’une demi-décennie.

Selon lui, les relations entre les deux pays, en particulier entre les localités indiennes et les localités du Sud du Vietnam, ont enregistré de nombreux résultats positifs dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme et des technologies.



Il s’est engagé à continuer à œuvrer pour améliorer l'efficacité des relations entre les provinces du Sud du Vietnam et les localités indiennes, à se coordonner étroitement avec l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre efficacement les échanges et les activités de diplomatie populaire, contribuant activement à porter les bonnes relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur. -VNA