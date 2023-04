Ouverture de la 2e édition de la Journée vietnamienne de la culture du livre et de la lecture (21 avril). Photo: VNA

Thua Thiên – Huê (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 2e édition de la Journée vietnamienne de la culture du livre et de la lecture (21 avril).

Cette année, les principales activités de la Journée vietnamienne de la culture du livre et de la lecture se déroulent du 21 au 1er mai dans la province de Thua Thiên – Huê, au Centre.

Le programme est organisé par le ministère de l'Information et de la Communication en collaboration avec la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Thua Thiên - Huê.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, lors de l'événement. Photo: VNA

Cet événement contribue à promouvoir la beauté de la culture traditionnelle, à honorer les livres et les participants à la composition et à l’édition de livres et à développer une culture de la lecture au Vietnam, a déclaré, dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'attache à promouvoir le développement de la culture de la lecture. Les ministères, les secteurs et les localités doivent encourager les gens à participer à la composition de livres afin de créer de bonnes œuvres et développer la culture de la lecture, a indiqué Trân Luu Quang.

Lors de cet événement, une série d’activités culturelles est prévue, dont des échanges entre auteurs et lecteurs, des présentations d’œuvres, des colloques, des expositions, des peintures et des bandes sonores adaptées d’œuvres littéraires,… -VNA