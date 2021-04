Vaccin AstraZeneca. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour cette 2e distribution, le ministère de la Santé a décidé de distribuer 811.200 doses de vaccin AstraZeneca aux 63 villes et provinces du pays, aux forces de police, aux forces armées, au Programme national élargi de vaccination, et à l'Institut national de contrôle des vaccins et des produits biologiques (NICVB).

Ho Chi Minh-Ville recevra 56.250 doses de vaccin, et Hanoï en obtiendra 53.350.

Le ministère de la Santé a demandé au Programme national élargi de vaccination et à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie (NIHE) de recevoir, de conserver et de transporter immédiatement les doses de vaccin vers les localités et les unités concernées.

Les injections devront s'achever avant le 15 mai 2021.

Selon le ministère de la Santé, le 7 avril, 1.198 Vietnamiens supplémentaires ont été vaccinés contre le coronavirus, portant le nombre total de personnes vaccinées à 55.151.

Le ministère de la Santé a demandé aux Services de la Santé des 63 villes et provinces d’établir de toute urgence une liste des 10 groupes de personnes prioritaires pour la vaccination contre le COVID-19 dans leurs localités. Le nombre de membres de chaque groupe devra être envoyé aux organes compétents avant le 15 avril.

Selon la Résolution 21/NQ-21 du gouvernement, parmi les personnes prioritaires pour la vaccination contre le COVID-19 figurent le personnel médical, les forces armées, les forces de police, le personnel diplomatique du Vietnam en mission à l’étranger, des professeurs et enseignants, des employés des services essentiels…. -VNA