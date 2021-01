Les activités de production de Vinamilk sont maintenues malgré la propagation du COVID-19, répondant à la demande intérieure et aux contrats d'exportation. Photo: Vietnam +

Hanoï (VNA) - L’Administration générale des douanes de Chine a officiellement accordé des codes de transaction à une usine et une société vietnamiennes pour exporter leurs produits laitiers vers le marché chinois, a annoncé le 11 janvier le Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Concrètement, la Société par actions Binh Duong Nutifood Nutrition Food est autorisée à exporter du lait stérilisé, du lait modifié et du lait fermenté aromatisé vers le marché chinois.

L'usine laitière Truong Tho (Truong Tho Dairy Factory) relevant de la Société par actions des produits laitiers du Vietnam - Vinamilk est autorisée à exporter du lait stérilisé, du lait modifié, du lait condensé sucré et d'autres produits laitiers condensés vers le marché chinois.

A ce jour, les autorités chinoises ont autorisé sept entreprises et usines vietnamiennes à vendre des produits laitiers à la Chine. Elles comprennent TH True Milk (lait stérilisé et lait modifié), Hanoimilk (lait fermenté), Bel Vietnam (fromage), l’usine laitière Thong Nhat (lait condensé) et l’usine laitière Saigon (lait fermenté aromatisé), Binh Duong Nutifood Nutrition Food et l'usine laitière de Truong Tho. -VNA