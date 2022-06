Lea Michele en robe de marque Công Tri

Hanoï (VNA) - Lors de la cérémonie de remise des récompenses théâtrales américaines Tony Awards 2022, le 12 juin à New York, deux stars holywoodiennes Lea Michele et Uzo Aduba ont brillé dans deux créations de la marque Công Tri.



Lea Michele a fait admirer sa silhouette avec une robe à découpes de la collection Printemps-été 2022 du styliste vietnamien. Conçue à partir de soie de haute qualité, la création met en exergue les découpes au niveau du buste et de la taille. Les manches bouffantes donnent un look classique en mettant en valeur toute l’élégance féminine.



Née aux États-Unis, Lea Michele, 36 ans, est surtout connue pour son rôle de Rachel Berry dans la série télévisée Glee de FOX. Ce rôle lui a valu deux nominations aux Golden Globe Awards et une autre aux Emmy Awards.



Alors que Lea Michele a montré sa silhouette dans une robe noire, l’actrice Uzo Aduba a brillé dans une robe dorée assortie avec ses escarpins haut talon. Faisant partie de la collection Printemps-été 2022 de Công Tri, mais la création a été un peu modifiée pour la rendre propre à la star. La fente est coupée avec modération pour rend la robe plus élégante.

Uzo Aduba en tenue de Công Tri.



Plus d'une semaine avant les Tony Awards 2022, souvent comparés aux Oscars du théâtre, l'équipe d'Uzo Aduba a contacté Công Tri pour commander une robe pour l'événement. Công Tri et son équipe ont montré leur talent en particulière dans les coupes permettant à la fois de valoriser les avantages et cacher les défauts corporels de l’actrice.



Công Tri a utilisé la soie de taffeta doublée de crêpe de soie, avec de petites rayures le long du corps, aidant la porteuse à sembler mincir.



Uzo Aduba, 41 ans, est connue pour son rôle de Suzanne "Crazy Eyes" Warren dans la série originale de Netflix Orange Is the New Black (2013-2019). Elle a remporté deux Emmy, un Primetime Emmy et deux prix de la Screen Actors Guild. Elle joue dans American Pastoral, Show Roots, My Little Pony : The Movie, Candy Jar, Miss Virginia... - CVN/VNA

