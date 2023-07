Hanoï (VNA) – Le ministère du Plan et de l’Investissement a esquissé deux scénarios de croissance économique du Vietnam pour 2023, lors de la visioconférence entre le gouvernement et les localités et la réunion périodique du gouvernement tenues mardi 4 juillet à Hanoï.

Visioconférence entre le gouvernement et les localités et réunion périodique du gouvernement tenues mardi 4 juillet à Hanoï. Photo: VNA



Pour enregistrer une croissance de 6% pour l'ensemble de l'année, il faut un taux de croissance de 6,8% au 3e trimestre et de 9% au 4e. Pour enregistrer une croissance de 6,5% pour l'ensemble de l'année, il faut un niveau de 7,4% au 3e trimestre et de 10,3% au 4e.



Les ministères, les organes et les localités considèrent que les tâches posées sont lourdes et difficiles, exigeant une grande détermination et d’énormes efforts de l'ensemble du système politique, des habitants et des entreprises, pour promouvoir efficacement toutes les politiques et ressources, tirer le meilleur parti des opportunités et rechercher les meilleurs résultats en fonction des objectifs fixés.



Il est nécessaire de lever les difficultés, de favoriser la production, le commerce et les entreprises, de développer durablement les marchés des valeurs mobilières, de l'immobilier, des obligations d'entreprise et du travail, de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et d'assurer les grands équilibres de l'économie, de promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation, le développement de l'économie numérique, la transformation numérique, d’assurer le bien-être social…



Au premier semestre, la situation socio-économique s’est progressivement améliorée. L'inflation a été maîtrisée, les grands équilibres macroéconomiques ont été assurés.

Au premier semestre, le décaissement d’investissements directs étrangers (IDE) était estimé à plus de 10 milliards de dollars, en légère hausse de 0,5% en variation annuelle. Photo: VNA



Lors des six premiers mois de l’année, l'indice des prix à la consommation (IPC) moyen a connu une hausse de 3,29% en rythme annuel, poursuivant sa tendance à la baisse. Les recettes budgétaires de l'État ont représenté environ 54% des estimations. L'excédent commercial était de 12,25 milliards de dollars, contre 1,2 milliard de dollars lors de la même période de l’année dernière. Le décaissement d’investissements directs étrangers (IDE) était estimé à plus de 10 milliards de dollars, en légère hausse de 0,5% en variation annuelle. Notamment, le décaissement d'investissements publics s'est nettement amélioré, représentant environ 30,49% du plan.



Bien que la croissance économique du pays au deuxième trimestre ait été plus dynamique, elle a tout de même fait face à de nombreuses difficultés. Selon les estimations, le PIB au deuxième trimestre était estimé à 4,14% par rapport à la même période de l'an dernier. Pour le premier semestre, le PIB a augmenté de 3,72%, inférieur au scénario prévu dans la Résolution n°01/NQ-CP du gouvernement (6,2%). -VNA