"Spring Branch" de Trịnh Hiền Minh. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Les deux sœurs vietnamiennes Trịnh Hiền Minh et Trịnh Nhã Minh de Hanoï ont remporté le Grand Prix du concours international de dessin pour enfants « Nature de la planète ».



Hiền Minh, neuf ans, a remporté le prix avec ses tableaux Spring Branch (Branche de printemps) et Happy Octopus (Poulpe heureux), tandis que Nhã Minh, six ans, a reçu le prix avec son tableau « Butterflies: flowers that move by themselves » (Papillons : des fleurs qui bougent toutes seules).

« Butterflies: flowers that move by themselves » de Trịnh Nhã Minh. Photo : qdnd.vn





Le concours, qui a fait partie du projet “The world through the eyes of children” (Le monde à travers les yeux des enfants), s'est déroulé de février à juin et a vu la participation d'enfants de 3 à 18 ans.



Toutes les œuvres candidates ont été exposées au Jardin botanique de l'Université d'État de Moscou en septembre.



Les peintures les plus remarquables auront la chance de rejoindre l'exposition « Le monde à travers les yeux des enfants » prévue en Russie et en Inde.-VNA