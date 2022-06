Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné le 17 juin deux personnes à 42 et 36 mois de prison pour « abus des droits de liberté et de démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes d’organisations et de particuliers », selon l’article 331 du Code pénal.



An Thi Mai Tram (née en 1961, domiciliée dans le quartier de Tho Quan, arrondissement de Dong Da, Hanoï) a été condamnée à 42 mois de prison.



Nguyen Trong Bang (né en 1972, domicilié dans le quartier de Dai Kim, arrondissement de Hoang Mai, Hanoï), a écopé de 36 mois de prison.



En septembre 2021, An Thi Mai Tram et Nguyen Trong Bang avaient participé à la distribution de tracts avec des contenus déformant les directives et les politiques de l'État sur la prévention et le contrôle du COVID-19, faussant l'efficacité des vaccins et des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie, appelant les gens à ne pas respecter la distanciation sociale, à refuser la vaccination contre le COVID-19 et les tests de dépistage.-VNA