Le Parc national de Con Dao dans la province de Ba Ria-Vung Tau est reconnu comme un lieu ayant un environnement favorable à la protection des tortues marines. Photo : VietnamPlus



Hanoi (VNA) - Les Parcs nationaux de Bach Ma et de Côn Dao du Vietnam ont été nommés par les responsables de l'environnement de l'ASEAN pour devenir les 54e et 55e parcs du patrimoine de l'ASEAN.

Cette décision a été communiquée lors de la 33e réunion des hauts dirigeants de l'ASEAN sur l'environnement et conférences connexes, tenues du 3 au 7 octobre au Cambodge.

Les dossiers des Parcs nationaux de Bach Ma et de Côn Dao ainsi que ceux du Parcs naturel de Pasonanca et de celui des montagnes d'Inayawan (tous deux aux Philippines) seront soumis pour approbation au niveau ministériel de l'ASEAN. Ils devrait recevoir le certificat lors de la 17e réunion des ministres de l'environnement de l'ASEAN.



Le Parc national de Bach Ma est considéré comme un trésor du "patrimoine naturel" de la province de Thua Thien-Hue. Photo : VNA

Situé à cheval sur les districts de Phu Lôc et Nam Dông, province de Thua Thiên-Huê (Centre), le Parc national de Bach Ma est considéré comme un trésor du "patrimoine naturel" de la province. D'une superficie naturelle de 37.487 hectares, il est connu pour ses belles cascades, ses sentiers de randonnée et la richesse de sa faune et de sa flore.

Le Parc national de Côn Dao, dans l'archipel homonyme, est situé à 83 km de l'embouchure de la rivière Hau de la province de Can Tho, à 185 km de la ville de Vung Tau et à 250 km de Ho Chi Minh-Ville. L'archipel se compose de 16 petites îles, la plus grande étant Con Son. L’écosystème marin est riche et diversifié avec 1.321 espèces recensées, dont 127 espèces d'algues, 219 de coraux, 5 de mammifères et de reptiles marins, et 37 espèces inscrites dans le Livre Rouge du Vietnam.

Avec dix parcs reconnus à ce jour, le Vietnam est le pays ayant le plus grand nombre de Parcs du patrimoine de l'ASEAN. -VNA