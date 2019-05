Le navire HMAS Newcastle de la Marine royale australienne au port international de Cam Ranh, province centrale de Khanh Hoa. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) – Deux navires de la Marine royale australienne-HMAS Canberra et HMAS Newcastle, avec à leur bord plus de 800 officiers et marins dirigés par le lieutenant-colonel Richard Owen-commandant de la force opérationnelle 661-, ont jeté l’ancre le 7 mai dans le port international de Cam Ranh, province centrale de Khanh Hoa pour une visite amicale au Vietnam.

Dans le cadre de cette visite jusqu’au 10 mai, les officiers et marins australiens auront une visite de courtoisie aux dirigeants de la province de Khanh Hoa et au commandement de la 4e zone maritime vietnamienne. En plus, ils auront des échanges avec la Marine de l’Armée populaire du Vietnam sur les activités de gestion des navires et des échanges sportifs avec des élèves de certains écoles dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa.

Cette visite entre dans le cadre du programme Indo-Pacific Endeavour 2019 (IPE 19) mené par l’Australie vers certains pays dans la région comme le Sri Lanka, l’Inde, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour et l’Indonésie. Pour la première fois, l’IPE est organisé au Vietnam.

L’ambassadeur d’Australie au Vietnam, Craig Chittick, l’IPE contribue à approfondir les relations de deux pays, notamment dans la défense. C’est une bonne occasion pour consolider les bonnes relations entre les deux peuples. L’Australie salue toujours les opportunités d’élargir la coopération dans la défense avec le Vietnam, a souligné le diplomate australien, ajoutant que cette visite de deux navires australiens affirme que le Vietnam est un partenaire important de l’Australie dans la région.-VNA