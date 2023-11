Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L' hôpital international City (CIH) et l' hôpital Gia An 115 du groupe Hoa Lam ont organisé, le 28 novembre à Ho Chi Minh-Ville, une cérémonie pour recevoir l’ accréditation internationale en matière de qualité et de sécurité des patients délivrée par l’AACI (American Accreditation Commission International).Ces deux établissements sont les premiers au Vietnam à atteindre ces normes de qualité qui portent notamment sur la qualité des traitements, les soins et la sécurité des patients, le contrôle des infections, les directives cliniques, la gestion des risques, la gestion des ressources et la formation continue du personnel médical.La présidente du groupe Hoa Lam, Tran Thi Lam, a déclaré que pour obtenir cette accréditation, les hôpitaux Gia An 115 et CIH avaient dû se conformer à un ensemble de normes rigoureuses comprenant trois parties, 30 chapitres et plus de 140 normes différentes.L'AACI (American Accreditation Commission International) est une organisation basée aux États-Unis qui fournit des services d'accréditation de la qualité des soins de santé et de certification clinique. Lancées pour la première fois en 2014, les accréditations de l' AACI s'appliquent à de nombreux domaines et types de soins de santé, tels que les hôpitaux et les soins de santé primaires...Il s'agit d'une étape importante pour positionner ces deux hôpitaux en tant que prestataires de services médicaux de premier rang au Vietnam, offrant les meilleurs services de soins de santé à la population. Ils travaillent ensemble avec Ho Chi Minh-Ville pour développer le tourisme médical, a souligné Tran Thi Lam, présidente du groupe Hoa Lam.Le docteur Le Duc Luan, vice-ministre de la Santé, a souligné que son ministère appréciait les contributions positives du parc de soins de santé de haute technologie Hoa Lam - Shangri-La au cours de ces dernières années. Ces contributions ont permis de prendre soin de milliers de personnes chaque année et d'investir continuellement dans des technologies médicales avancées, a-t-il ajouté. -VNA